شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية تواصل المكاسب بعد قرار الصين خفض رسوم على واردات أمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت الأسهم الأوروبية بالتعاملات الصباحية يوم الخميس لتواصل مكاسبها للجلسة الرابعة على التوالي ، بفضل المعنويات الإيجابية التي تسيطر على المستثمرين ، مع استمرار صعود سوق الأسهم الصيني ، بعد قرار الحكومة الصينية خفض الرسوم الجمركية على واردات أمريكية.

ارتفع مؤشر داو جونز ستوكس أوروبا 600 بنسبة 0.4% حتى الساعة 11:50 بتوقيت جرينتش ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس مرتفعا بنسبة 1.2% ، فى ثالث مكسب يومي على التوالي ، بعد سلسلة من نتائج الأرباح القوية للشركات الأوروبية ،وبدعم تقارير تتحدث عن تقدم فى علاج لفيروس كورونا.

ارتفع مؤشر ستوكس أوروبا بالتعاملات الصباحية يوم الخميس ليواصل مكاسبه للجلسة الرابع على التوالي ،مقتربا من ملامسة أعلى مستوياته على الإطلاق ،مع وجود معظم البورصات والقطاعات الرئيسية فى أوروبا فى المنطقة الخضراء.

تصدر قطاع البنوك والشركات المالية ، قائمة القطاعات الرابحة فى أوروبا ، مع ارتفاع بأكثر من 1.5% ، بعد الإعلان عن نتائج أرباح فاقت التوقعات لكبرى البنوك الأوروبية خلال الربع الرابع من العام الماضي.

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فى الصين أنهى سوق الأوراق المالية جلسة الخميس مرتفعا ،وصعد مؤشر مؤشر CSI 300 بنسبة 1.9% ،ليواصل مكاسبه للجلسة الثالثة على التوالي.

قالت الحكومة الصينية إنها قررت خفض الرسوم الجمركية بواقع النصف على واردات أمريكية بقيمة 70 مليار$ بداية من يوم 14 شباط/فبراير الجاري ،الأمر الذي من المتوقع أن يساهم فى تحسين أجواء التفاوض بشأن المرحلة الثانية من اتفاق التجارة الشامل بين الصين والولايات المتحدة.

ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد أند بورز 500 بأكثر من 0.6% ،لتسجل أعلى مستوياتها على الإطلاق قبيل افتتاح جلسة التداولات الرسمية فى وول ستريت ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس مرتفعا بنسبة 1.1% ، فى ثالث مكسب يومي على التوالي ،بفضل بيانات اقتصادية قوية فى الولايات المتحدة ، وانحسار مخاوف الفيروس الصيني.

فى أوروبا ارتفع مؤشر يورو ستوك 50 بأكثر من 0.4% ، وفى ألمانيا صعد مؤشر داكس بنسبة 0.7 % ليتصدر قائمة الأسواق الرابحة فى أوروبا ، وفى فرنسا أضاف مؤشر كاك 40 أكثر من 0.6% ،وفى لندن زاد مؤشر فايننشال تايمز 100 بحوالي 0.4%.