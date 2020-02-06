شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يرتفع لليوم الثاني استنادا على تقييم الأثر الاقتصادي لفيروس كورونا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الخميس لتواصل مكاسبها لليوم الثاني على التوالي ، مع استمرار عمليات التعافي من أدنى مستوى فى أسبوعين ، بدعم طلب المعدن كملاذ آمن ، استنادا على تقييم الأثر الاقتصادي المحتمل جراء تفشي فيروس كورونا فى الصين ، ويكبح المكاسب صعود العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات ،وانتعاش الأسهم العالمية بقيادة السوق الصيني.

ارتفعت أسعار معدن الذهب بحوالي 0.75% إلى 1,567.61$ ، من مستوى افتتاح تعاملات اليوم عند 1,556.12$ ، وسجلت أدنى مستوي عند 1,552.54$.

أنهي المعدن الثمين"الذهب" تعاملات الأمس مرتفعا بنسبة 0.2% ، فى أول مكسب خلال الثلاثة أيام الأخيرة ، بعدما سجلت فى وقت سابق من التعاملات أدنى مستوى فى أسبوعين عند 1,547.50$ للأونصة.

يستمر إقبال المستثمرين على شراء الذهب كملاذ آمن ،وتعزيز مراكز التحوط من المخاطر ،استنادا على تقييم الأثر الاقتصادي المحتمل جراء تفشي فيروس كورونا فى الصين ، وارتفاع عدد الوفيات الناتجة عن الإصابة بالفيروس القاتل إلى أكثر من 500 حالة.

ارتفع مؤشر الدولار يوم الخميس بنحو 0.1% ، ليواصل مكاسبه لليوم الرابع على التوالي ، مسجلا أعلى مستوى فى شهرين عند 98.34 نقطة ، عاكسا استمرار صعود مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.

Advertisements

وكما نعلم أن صعود العملة الأمريكية يضغط بالسلب على أسعار الذهب كونها مقومة بالدولار الأمريكي ، وترتفع تكلفتها بالنسبة لحائزي العملات الاخري.

الصعود فى مستويات الدولار ، يأتي فى ظل استمرار تركيز المستثمرين على شراء العملة الأمريكية كأفضل استثمار بديل ، بالإضافة إلى توالي البيانات الاقتصادية الإيجابية فى الولايات المتحدة ،والتي تؤشر باتساع نمو أكبر اقتصاد فى العالم خلال الربع الأول من هذا العام.

فى بكين ،ارتفعت الأسهم الصينية يوم الخميس بحوالي من 1.9% ، لتواصل مكاسبها للجلسة الثالثة على التوالي ، لتقود الانتعاشة الحالية فى معظم أسواق الأسهم العالمية.

دعم تلك المكاسب ،قرر الحكومة الصينية بخفض الرسوم الجمركية إلى النصف على واردات أمريكية بحوالي 70 مليار دولار أمريكي ،يطبق القرار يوم 14 شباط/فبراير الجاري ، فى بادرة جديدة على حسن نية بكين فى إنهاء الحرب التجارية الشراسة مع واشنطن.

حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب زادت بالأمس بمقدار 2.33 طن متري ، فى ثاني زيادة يومية على التوالي ، ليرتفع الإجمالي إلى 914.91 طن متري ،والذي يعد أعلى مستوى منذ 5 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.