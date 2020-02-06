بوينج يحاول تصحيح الاتجاه الهابط – تحليل – 06-02-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفز سهم شركة بوينج (BA) ارتفاعاً في آخر جلساته، وسط بدء ظهور تقاطع إيجابي بمؤشرات القوة النسبية، ليحقق السهم مكاسب قوية بلغت نسبتها 3.65% بما يعادل 11.61 نقطة ليستقر السهم عند سعر 329.55 دولار، ليحاول السهم بهذا الارتفاع تصحيح الاتجاه الهابط على المدى المتوسط والقصير، في ظل تداولاته بمحاذاة خط ميل هبوطي كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، مع استمرار الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة. Advertisements لهذا نحن نرجح عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 341.42، ليستهدف مستوى الدعم 320.67. الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح انخفاضه

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