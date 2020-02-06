شكرا لقرائتكم خبر عن أمازون لم يستطع الحفاظ على مكاسبه – تحليل – 06-02-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بعد ارتفاع سهم شركة أمازون (AMAZON) في آخر جلساته ليسجل أعلى سعر له عند 2070.41، ليرتد منه السهم انخفاضاً محولاً مكاسبه تلك إلى خسائر في نهاية التداولات، ليغلق على انخفاض بلغت نسبته -0.48% بما يعادل -9.80 نقطة ليستقر السهم عند سعر 2,039.87 دولار، ليجني السهم أرباح ارتفاعاته الأخيرة على المدى القصير، وليحاول في الوقت نفسه اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على الارتفاع من جديد، وتصريف تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى البعيد، وبدعم إيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

Advertisements

لذلك تشير توقعاتنا إلى ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة المحورية 2,036.35، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 2,129.35.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح ارتفاعه