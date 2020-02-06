شكرا لقرائتكم خبر عن إيه إم دي تحيط به الضغوط الإيجابية من كل اتجاه – تحليل – 06-02-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم شركة إيه إم دي (AMD) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليحقق السهم مكاسب جديدة بلغت نسبتها 0.79% بما يعادل 0.39 نقطة ليستقر عند سعر 49.84 دولار، وذلك في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على كل المستويات بمحاذاة خط ميل، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وبتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية.

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لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 47.15، ليستهدف مستوى المقاومة المهم 52.75.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد