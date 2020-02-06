أدوبي يقلص الكثير من مكاسبه – تحليل – 06-02-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بعد تسجيل سهم شركة أدوبي سيستم (ADB) لأعلى سعر له في آخر جلساته عند 374.22، ليرتد منه انخفاضاً ليقلص الكثير من مكاسبه، ويغلق على ارتفاع بلغت نسبتها 0.99% بما يعادل 3.30 نقطة ليستقر السهم عند سعر 335.45 دولار، وذلك وسط بدء ظهور تقاطع سلبي بمؤشرات القوة النسبية، كمحاولة من السهم تصريف تشبعه الشرائي بها، في ظل استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وتحت سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى البعيد بمحاذاة خط ميل. Advertisements لذلك نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، ليستهدف مستوى المقاومة 380.00 استعداداً لمهاجمته. الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد

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