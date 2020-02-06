شكرا لقرائتكم خبر عن آبل يتأهب لتحقيق مستويات قياسية جديدة – تحليل – 06-02-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم شركة آبل (APPLE) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، في ظل سيطرة تامة للاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى البعيد وبمحاذاة خط ميل، وبدعم إيجابي متواصل لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليحقق السهم مكاسب جديدة في آخر جلساته بلغت نسبتها 0.82% بما يعادل 2.60 نقطة ليستقر السهم عند سعر 312.45 دولار، ونلاحظ وسط ذلك بدء توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، ليستعد السهم بمهاجمة مستوى المقاومة القياسي 327.50.

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لهذا نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 327.50، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 343.35.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد