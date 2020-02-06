شكرا لقرائتكم خبر عن "أوبك+" توافق على خفض إضافي مؤقت للإنتاج والان نبدء بالتفاصيل

قال مصدران في أوبك+ اليوم الخميس ، إن لجنة فنية تابعة لأوبك+ وافقت على التوصية بخفض إضافي مؤقت لإنتاج النفط بمقدار 600 ألف برميل يوميا فيما تنتظر موقف روسيا النهائي إزاء الاقتراح.

وقال أحد المصدرين "التوصية هي لخفض قدره 600 ألف برميل يوميا. طلبت روسيا مزيدا من الوقت لإجراء مشاورات".

وذكر المصدران أن وزراء أوبك+ لم يقرروا بعد ما إذا كانوا سيقدمون موعد اجتماعهم المقبل الخاص بالسياسة إلى فبراير شباط بدلا من أوائل مارس آذار.