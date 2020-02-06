الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - بنك الكويت الوطني ينظم رحلة عمرة للموظفين وعائلاتهم

نظم بنك الكويت الوطني رحلة العمرة السنوية الخاصة إلى بيت الله الحرام لموظفي البنك وعائلاتهم، وذلك في إطار النشاطات الاجتماعية التي دأب على تنظيمها سنوياً. كما أنها تأتي انطلاقاً من حرصه على تعزيز روح الأسرة الواحدة ضمن عائلة بنك الكويت الوطني.

وقال المدير في إدارة العلاقات العامة في بنك الكويت الوطني يعقوب الباقر إن بنك الكويت الوطني دأب على تنظيم هذه الرحلة منذ أكثر من 20 عاماً، وهي تندرج في إطار المبادرات والنشاطات الاجتماعية التي يحرص بنك الكويت الوطني على تنظيمها لموظفيه وذلك بهدف تعزيز روح الاسرة الواحدة بينهم.

وأضاف الباقر أن الموظفين من مختلف الإدارات وعائلاتهم قد انضموا إلى هذه الرحلة لأداء مناسك العمرة، وقد اشتملت هذه الرحلة على زيارة المدينة المنورة والمسجد النبوي الشريف، وجبل أحد وشهداء غزوة أحد بالإضافة الى زيارة أول مسجد بني في الاسلام وهو مسجد قباء، ومن ثم كانت الزيارة المسجد الحرام في مكة المكرمة.

وأشار الباقر إلى أن تنظيم رحلة العمرة يندرج في إطار البرامج السنوية التي يعدها بنك الكويت الوطني لموظفيه. وقام بنك الكويت الوطني بتنظيم عدد من اللقاءات والندوات الدينية المفيدة التي تسلط الضوء على المراحل المشرقة في الدين الحنيف والشريعة الإسلامية السمحاء.