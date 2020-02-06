أسعار الذهب اليوم الخميس 6-2-2020

قال نادي نجيب، سكرتير شعبة الذهب بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن أسعار الذهب شهدت، اليوم الخميس، ارتفاعا " بمقدار جنيهين" متأثرة بالزيادة في تعاملات البورصة العالمية عند مستوى 1562 دولارا للأوقية وفقا لأخبار اليوم.
وأوضح نجيب ، أن عيار 18 سجل 587.14 جنيه، وعيار 21 لامس 685 جنيها، وعيار 24 بلغ 782.85 جنيه، بينما سجل الجنيه الذهب نحو 5530 جنيها.
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