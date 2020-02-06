تراجع جديد للدولار أمام الجنيه المصري

تراجع سعر الدولار الأمريكي، أمام الجنيه المصري، خلال تعاملات اليوم الخميس 6 فبراير 2020، وتراوحت قيمة التراجع بين قرشا وقرشين في 4 بنوك عامة وخاصة.
وكان سعر الدولار الأمريكي، تراجع أمام الجنيه المصري، في ختام تعاملات أمس، بقيمة بلغت قرشا واحدا في بنوك الأهلي المصري والقاهرة ومصر.
وبلغ سعر الدولار نحو 15.73 جنيه للشراء، و 15.83 جنيه للبيع، في بنوك الأهلي المصري، ومصر، والقاهرة.
وسجل متوسط سعر الدولار، امام الجنيه المصرى، في البنك المركزي، نحو 15.74 جنيه للشراء و 15.84 جنيه للبيع.
وبلغ سعر الدولار في البنك التجاري الدولي- مصر، نحو 15.71 جنيه للشراء، 15.81 جنيه للبيع.
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