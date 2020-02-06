الاقتصاد

تراجع جديد للدولار أمام الجنيه المصري

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

تراجع سعر الدولار الأمريكي، أمام الجنيه المصري، خلال تعاملات اليوم الخميس 6 فبراير 2020، وتراوحت قيمة التراجع بين قرشا وقرشين في 4 بنوك عامة وخاصة.

 

وكان سعر الدولار الأمريكي، تراجع أمام الجنيه المصري، في ختام تعاملات أمس، بقيمة بلغت قرشا واحدا في بنوك الأهلي المصري والقاهرة ومصر.

 

Advertisements

وبلغ سعر الدولار نحو 15.73 جنيه للشراء، و 15.83 جنيه للبيع، في بنوك الأهلي المصري، ومصر، والقاهرة.

 

وسجل متوسط سعر الدولار، امام الجنيه المصرى، في البنك المركزي، نحو 15.74 جنيه للشراء و 15.84 جنيه للبيع.

 

وبلغ سعر الدولار في البنك التجاري الدولي- مصر، نحو 15.71 جنيه للشراء، 15.81 جنيه للبيع.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تراجع جديد للدولار أمام الجنيه المصري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الموجز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا