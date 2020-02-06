تراجع جديد للدولار أمام الجنيه المصري

تراجع سعر الدولار الأمريكي، أمام الجنيه المصري، خلال تعاملات اليوم الخميس 6 فبراير 2020، وتراوحت قيمة التراجع بين قرشا وقرشين في 4 بنوك عامة وخاصة.

وكان سعر الدولار الأمريكي، تراجع أمام الجنيه المصري، في ختام تعاملات أمس، بقيمة بلغت قرشا واحدا في بنوك الأهلي المصري والقاهرة ومصر.

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وبلغ سعر الدولار نحو 15.73 جنيه للشراء، و 15.83 جنيه للبيع، في بنوك الأهلي المصري، ومصر، والقاهرة.

وسجل متوسط سعر الدولار، امام الجنيه المصرى، في البنك المركزي، نحو 15.74 جنيه للشراء و 15.84 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار في البنك التجاري الدولي- مصر، نحو 15.71 جنيه للشراء، 15.81 جنيه للبيع.