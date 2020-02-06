شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض سعر برميل النفط الكويتى 29 سنتا ليسجل 55.39 دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت مؤسسة البترول الكويتية ،اليوم ،انخفاض سعر برمیل النفط الكویتي 29 سنتا لیبلغ 55.39 دولار في تداولات یوم أمس الأربعاء مقابل55.68 دولار في تداولات یوم أمس الأول وذلك وفقا لوكالة الأنباء الكويتية .

وفي الأسواق العالمیة ارتفعت أسعار النفط نحو 2% أمس الأربعاء بفضل تقارير إعلامية بأن العلماء یطورون لقاحا لفیروس كورونا إضافة إلى تواتر أنباء تفید بأن منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك " أوبك وحلفائها تدرس إجراء مزید من تخفیضات الانتاج في مواجھة انكماش محتمل للطلب العالمي على النفط.

وأنھت العقود الآجلة لخام برنت جلسة امس مرتفعة 1.32 دولار بما یعادل 2.5 % عند 56.46 دولار للبرمیل في حین زاد الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 1.14 دولار أو 2.3 بالمئة لیتحدد سعر التسویة على 50.75 دولار.

واليوم سجلت أسعار النفط في الأسواق العالمية ارتفاعا بنسبة 2%، خلال تعاملات اليوم الخميس، مدعومة بتنامي التوقعات بشأن توصل منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" والمنتجين الآخرين لتوافق حول خفض الإنتاج بهدف دعم الأسعار لمجابهة تراجع الطلب العالمي على الخام.

وارتفعت عقود الخام الأمريكي تسليم مارس بنحو 2.7% لتصل إلى سعر 52.13 دولار للبرميل، كما صعدت عقود خام برنت القياسي بنسبة 2.3% إلى 56.53 دولار للبرميل.

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وتواصل اللجنة الفنية لمجموعة "أوبك +" اجتماعها لليوم الثالث على التوالي، بعد أن كان من المقرر انعقاده ليومين فقط، للتباحث بشأن سيناريوهات الخفض المحتملة لمواجهة ضعف الطلب العالمي، بعد تراجع طلب الصين، أكبر المستوردين العالميين للخام، بنسبة 20% بسبب فيروس "كورونا".