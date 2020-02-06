شكرا لقرائتكم خبر عن دويتشه بنك يرحب بكابيتال جروب مساهما جديدا كبيرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فتح دويتشه بنك ذراعيه اليوم الخميس لكابيتال جروب ومقرها في لوس انجليس، كاشفا عن شرائها حصة قدرها 3.1 % وأنها الآن من أكبر المساهمين في البنك الألماني.

والاستثمار الكبير بمثابة تصويت على الثقة في أكبر بنك في ألمانيا والذي تكبد في السنوات الأخيرة خسائر حادة كما عانى من فضيحة. وارتفعت أسهم دويتشه بنك 4.2 % وكانت الأفضل أداء على المؤشر داكس القياسي في بورصة فرانكفورت.

وأظهر الموقع الإلكتروني لدويتشه بنك أن العائلة المالكة القطرية لا تزال أكبر مساهم فيه بحصة مجمعة نسبتها 6.1 % على الأقل.

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,تأتي بعدها بلاك روك بحصة قدرها 4.49% وهدسون إكزيكيتيف كابيتال بحصة 3.14%.

وكان لكابيتال جروب حصة في دويتشه قبل عامين لكنها باعتها، حسبما أفاد مصدر مطلع على الأمر. وأضاف المصدر الذي طلب عدم نشر اسمه أن كابيتال قررت شراء حصة مجددا في نهاية العام الماضي.

وأحجمت كابيتال جروب في لندن عن التعليق.

وكانت أسهم دويتشه بنك قد تراجعت إلى مستويات قياسية متدنية في العام الماضي لكنها ارتفعت بنسبة 25 % منذ بداية العام الجاري.