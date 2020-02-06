أو.إم.في تقول إنها لا تستطيع توقع موعد استئناف الإنتاج في ليبيا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت مجموعة الطاقة النمساوية أو.إم.في اليوم الخميس، إنها لا تستطيع توقع موعد استئناف الإنتاج في ليبيا، مشيرة إلى أنها قد تكون مهتمة بزيادة الحصة في مشروع غاز روماني بحري التي تحوزها حاليا مع شركة إكسون موبيل الأمريكية. والاستكشاف بمنطقة نبتون بالبحر الأسود مشروع مشترك بين الشركة التابعة لأو.إم.في في رومانيا بتروم والشركة الأمريكية ويشمل أول بئر استكشاف في المياه العميقة برومانيا، وتعتزم إكسون موبيل التخارج من المشروع وبدأت تقديم معلومات لمشترين محتملين.

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