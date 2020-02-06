شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع مؤشرات بورصة الكويت بختام التعاملات مدفوعة بصعود قطاع البنوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، مدفوعة بصعود 7 قطاعات على رأسها البنوك.

وزاد مؤشر السوق العام بنسبة 0.29% رابحاً 18.14 نقطة ليغلق عند مستوى 6276.21 نقطة، وصعد مؤشر السوق الأول بنسبة 0.29% رابحاً 20.25 نقطة ليغلق عند مستوى 6983.71 نقطة، وقفز مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.29% رابحاً 13.96 نقطة ليغلق عند مستوى 4874.95 نقطة.

وجرى التداول بختام التعاملات على 249.2 مليون سهم بقيمة 31.8 مليون دينار كويتى عبر 8345 صفقة.

وارتفعت 7 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 1.96%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 1.02%، تلاه قطاع الصناعة بنسبة 0.76%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.34%، فقطاع البنوك بنسبة 0.20%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.19%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.04%، فيما تراجع قطاع النفط والغاز بنسبة 0.90%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.86%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.01%.

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وجاء سهم "الشركة الأولى للتأمين التكافلى" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 25.93%، تليه شركة الشعبية الصناعية بنسبة 10.66%، ثم الشركة الوطنية للاتصالات المتنقلة بنسبة 6.37%، فيما تصدر سهم "شركة آن ديجيتال سيرفسس القابضة" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 10.20% ثم شركة كامكو للاستثمار بنسبة 7.77%، ثم شركة وربة كابيتال القابضة بنسبة 6.92%.

وفى سياق متصل أعلنت الشركة الكويتية للتمويل والاستثمار، عن توقيع عقد قرض لأجل مع أحد البنوك التقليدية بالكويت بقيمة 1.5 مليون دينار كويتى، وذلك لتمويل التوسع فى أنشطة الشركة.

وأوضحت الشركة، فى بيان لبورصة الكويت، اليوم الخميس، أن فترة سداد القرض تبلغ 3 سنوات، على أقساط ربع سنوية، ومعدل الفائدة السنوى 2% فوق سعر الخصم المعلن من بنك الكويت المركزى، ومن المتوقع أن يتم استخدام القرض بالكامل خلال الربع الأول من هذا العام.