شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع سعر سلة خامات "أوبك" لـ 54.99 دولار للبرميل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" الیوم، أن سعر سلة خاماتھا ارتفع أمس الأربعاء بواقع 33 سنتا لیستقر عند 54.99 دولار للبرمیل مقابل 54.66دولار أمس الأول الثلاثاء .

وذكرت نشرة وكالة أنباء "أوبك" أن المعدل السنوي لسعر السلة للعام الماضي كان 64.04 دولار للبرمیل.

وتضم سلة أوبك التى تعد مرجعا فى مستوى سیاسة الإنتاج 14 نوعا وھى خام صحارى الجزائرى والإیرانى الثقیل والبصرة العراقى وخام التصدیر الكویتى وخام السدر اللیبى وخام بونى النیجیرى والخام العربى الخفیف السعودى والخام الفنزویلى وجیراسول الانجولى وأورینت الاكوادورى وزافیرو غینیا الأستوائیة ورابى الخفیف الغابون وخام جینو الكونغو وخام مربان الإماراتى.

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یذكر أن الاتفاق الذي عقد خلال شهر دیسمبر الماضي بین وزراء نفط منظمة "أوبك" ومنتجین مستقلین یقضي بزیادة خفض الانتاج بواقع 500 ألف برمیل یومیا لیرتفع اجمالي تقليص الإنتاج إلى 1.7 ملیون برمیل یومیا حتى نھایة الربع الاول من العام الحالي.

واليوم سجلت أسعار النفط في الأسواق العالمية ارتفاعا بنسبة 2%، خلال تعاملات اليوم الخميس، مدعومة بتنامي التوقعات بشأن توصل منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" والمنتجين الآخرين لتوافق حول خفض الإنتاج بهدف دعم الأسعار لمجابهة تراجع الطلب العالمي على الخام.

وارتفعت عقود الخام الأمريكي تسليم مارس بنحو 2.7% لتصل إلى سعر 52.13 دولار للبرميل، كما صعدت عقود خام برنت القياسي بنسبة 2.3% إلى 56.53 دولار للبرميل.

وتواصل اللجنة الفنية لمجموعة "أوبك +" اجتماعها لليوم الثالث على التوالي، بعد أن كان من المقرر انعقاده ليومين فقط، للتباحث بشأن سيناريوهات الخفض المحتملة لمواجهة ضعف الطلب العالمي، بعد تراجع طلب الصين، أكبر المستوردين العالميين للخام، بنسبة 20% بسبب فيروس "كورونا".