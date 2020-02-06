شكرا لقرائتكم خبر عن الجزائر تشترى 150 ألف طن من علف الشعير في مناقصة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال تجار أوروبيون اليوم الخميس، إنه يُعتقد أن الديوان المهني للحبوب بالجزائر اشترى نحو 150 ألف طن من علف الشعير للتوريد من مناشئ خيارية في مناقصة طلبت كمية اسمية قدرها 50 ألف طن أُغلقت الأسبوع الماضي.
وبحسب تقديرات التجار، فإن من المعتقد أنه السعر يتراوح بين 214 و216 دولارا للطن شاملا تكاليف الشحن.
وأُغلقت المناقصة يوم 30 يناير وكان شحن العلف مطلوبا بين 16 و29 فبراير.
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