شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر عقود خام برنت 06-02-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر عقود خام برنت تداولات سلبية الآن ليتحرك دون 56.00، مما يقدّم إشارات على توجه السعر لاستئناف الاتجاه الهابط المقترح في تقاريرنا الأخيرة، ليكون الميل الهابط مرجحاً خلال الجلسات القادمة، يدعمه الضغط السلبي الذي يشكّله المتوسط المتحرك 50، مع الإشارة إلى أن هدفنا التالي يتواجد عند 52.00، بينما يمثل الثبات دون 56.00 شرط مهم لتحقيقه.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 54.50 والمقاومة 58.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: حيادي