شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للنفط 06-02-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتدت تداولات سعر النفط هبوطاً بعد اختبار المتوسط المتحرك 50 في الجلسات الماضية، ليتحرك دون مستوى 51.80، مما يدعم استمرار سيناريو الاتجاه الهابط بفعالية بقية اليوم، ممهداً الطريق أمام تحقيق أهداف سلبية تبدأ عند 50.00 وتمتد إلى 48.30، مع الإشارة إلى أن الثبات دون 52.50 يمثل شرط مهم لاستمرار الانخفاض المتوقع.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 50.00 والمقاومة 53.20

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط