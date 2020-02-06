شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للفضة 06-02-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر الفضة تداولات إيجابية ليتخطى المتوسط المتحرك 50، معززاً التوقعات باستمرار الاتجاه الصاعد لهذا اليوم، بانتظار زيارة مستوى 18.38 الذي يمثّل هدفنا الرئيسي التالي، مع التذكير بأن استمرار الموجة الصاعدة يتطلب الثبات فوق مستوى 17.60.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 17.50 والمقاومة 17.85

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد