شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للذهب 06-02-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستأنف سعر الذهب تداولاته الإيجابية ليبتعد عن مستوى 1554.10، مما يدعم التوقعات باستمرار الاتجاه الصاعد بقية اليوم، والطريق مفتوح أمام تحقيق هدفنا الأول الذي يتواجد عند 1575.90، مع الإشارة إلى أن اختراق هذا المستوى سيمد الموجة الصاعدة لتصل إلى 1611.20، بينما سيبقى الارتفاع المتوقع قائماً ما لم يتم كسر مستوى 1554.10 والثبات دونه.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1540.00 والمقاومة 1570.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد