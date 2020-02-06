شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للجنيه الإسترليني مقابل الدولار 06-02-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يسيطر النطاق الضيق على تداولات زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار منذ الصباح، وطالما أن السعر دون 1.3150، فإن توقعاتنا للاتجاه الهابط ستبقى قائمة لهذا اليوم، حيث يقع السعر تحت ضغط سلبي مستمر قادم من المتوسط المتحرك 50، مع التذكير بأننا بانتظار اختبار مستوى 1.2920 كهدف رئيسي تالي.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2900 والمقاومة 1.3050

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط