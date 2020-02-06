شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لليورو مقابل الدولار 06-02-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لم يظهر زوج اليورو مقابل الدولار أي حركة قوية منذ الصباح، ليستمر بالتذبذب حول 1.1000، وبالتالي، لا تغيير على سيناريو الاتجاه الهابط الذي يعتمد على الثبات دون مستوى 1.1100، مدعوماً بالمتوسط المتحرك 50، مع التذكير بأن أهدافنا تبدأ عند 1.0985 وتمتد إلى 1.0880 بعد تجاوز المستوى السابق.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.0920 والمقاومة 1.1050
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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