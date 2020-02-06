شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية "جو" تبحث تخفيض رأس المال بنسبة 34.8% في 27 فبراير الجاري والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قررت شركة اتحاد عذيب للاتصالات "جو" دعوة الجمعية العامة غير العادية للانعقاد، في 27 فبراير الجاري، وذلك لبحث مقترح تخفيض رأس مالها بنسبة 34.8%.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الخميس، إنه سيتم تخفيض رأس مال الشركة، من 350.529 مليون ريال إلى 228.529 مليون ريال.

ويرجع سبب تخفيض رأس المال إلى إطفاء الخسائر المتراكمة كما في نهاية شهر سبتمبر 2019، والبالغة 180.978 مليون ريال وبنسبة 51.63%، والناتجة عن انخفاض الإيرادات التشغيلية والإيرادات الأخرى وزيادة مصاريف الاستهلاك والرسوم المالية نتيجة تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 16 اعتباراً من 1 ابريل 2019.

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هذا وسيتم إطفاء 67.41% من إجمالي الخسائر المتراكمة بمبلغ وقدره 122 مليون ريال، وذلك من خلال إلغاء عدد ( 12.2 مليون سهم من أسهم الشركة، علماً بأنه سيتم تخفيض الأسهم بواقع سهم لكل 2.8732 سهم.

وسبق أن أعلنت "جو"، خلال يناير الماضي، عن تجاوز خسائرها المتراكمة 50% من رأس المال، بناءً على نتائجها المالية بنهاية شهر سبتمبر 2019 .

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، بأن الخسائر المتراكمة بلغت 180.978 مليون ريال، بما يُمثل 51.63% من رأس المال البالغ 350.529 مليون ريال.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي خسائر بلغ 62.5 مليون ريال خلال التسعة أشهر الأولى من 2019، مقابل أرباح بلغت 48.3 مليون ريال في الفترة المُقابلة من 2018.