شكرا لقرائتكم خبر عن إدارة "أسمنت السعودية" توصي بتوزيع 2 ريال للسهم عن النصف الثاني 2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أوصى مجلس إدارة شركة الإسمنت السعودية بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 306 مليون ريال على مساهمي الشركة عن النصف الثاني من العام 2019.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع السوق، اليوم الخميس، بأن الأرباح سيتم توزيعها على عدد 153 مليون سهم، بواقع 2 ريال للسهم، بما نسبته 20% من القيمة الاسمية للسهم.

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وحددت الشركة أحقية الأرباح لمساهمي الشركة المالكين للأسهم يوم الاستحقاق المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية ثاني يوم تداول يلي يوم انعقاد الجمعية العامة للشركة، وسيتم الإعلان عن تاريخ موعد انعقادها لاحقاً، بعد الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المختصة.

وجدير بالذكر أن الشركة قامت بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 229.5 مليون ريال على مساهمي الشركة عن النصف الأول من العام 2019، بواقع 1.5 ريال للسهم، بما نسبته 15% من القيمة الإسمية للسهم.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 307.8 مليون ريال خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2019، مقابل صافي أرباح بلغ 275.7 مليون ريال في التسعة أشهر الأولى من العام 2018.