شكرا لقرائتكم خبر عن "سليمان الحبيب" تكشف تفاصيل طرح أسهمها للاكتتاب العام والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أظهرت نشرة الإصدار الخاصة بطرحِ أسهم مجموعة سليمان الحبيب للخدمات الطبية للاكتتاب العام في سوق تداول، نية المجموعة طرح 15% من أسهمها للاكتتاب.

وتعادلُ هذه النسبة 52.5 مليون سهم سيتمُ تخصيص 10% منها للمكتتبين الأفراد، بحسب نشرة الإصدار المنشورة عبر موقع الشركة الإلكتروني،

وذكرت الشركة أن فترةَ اكتتاب الأفراد سوف تستمرُ لمدة 7 أيام. مشيرة إلى أن فترة الاكتتاب للجهات المشاركة ستبدأ في العاشر من فبراير وستنتهي في 19 فبراير الجاري.

وأوضحت أن إعلان سعر الاكتتاب سيكون يوم 20 فبراير الجاري، لافتة إلى أن بداية فترة الاكتتاب للأفراد ستكون يوم 26 فبراير 2020 وستنتهي يوم 3 مارس المقبل.

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وأما موعد التخصيص النهائي للأسهم وإعادة فائض مبالغ الاكتتاب (إن وجدت) للمكتتبين سيكون يوم 9 مارس، 2020 .

وتوقعت المجموعة السعودية أن يبدأ تداول الأسهم بعد أن يتم تنفيذ جميع المتطلبات والانتهاء من جميع الإجراءات القانونية ذات العلاقة.

وأشارت إلى أنه سيتم الإعلان عن بدء تداول الأسهم من خلال موقع السوق المالية السعودية (تداول).

وكانت هيئة السوق المالية أصدرت في أكتوبر الماضي قرار مجلس الهيئة المتضمن الموافقة على طلب شركة مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية طرح 52,5 مليون سهم للاكتتاب العام تمثل 15% من أسهم الشركة.

وتعمل مجموعة الدكتور سليمان الحبيب في مجالِ إدارة وتشغيل المستشفيات والمجمعات الطبية العامة والمتخصصة والعيادات والمستوصفات ومراكز جراحة اليوم الواحد.