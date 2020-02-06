شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط ترتفع لليوم الثاني على التوالي فى انتظار قرارات اللجنة الفنية لتحالف "أوبك بلس" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النفط العالمية بالسوق الأوروبية يوم الخميس لتواصل مكاسبها لليوم الثاني على التوالي ، مع استمرار عمليات التعافي من أدنى مستوى فى 13 شهرا ، فى انتظار قرارات اللجنة الفنية لتحالف أوبك بلس فى ختام اجتماعها المستمر لليوم الثالث ، والمنعقد لمناقشة اتخاذ ما يلزم لمواجهة تفشي فيروس كورونا وتأثيره السلبي على مستويات الطلب.

ارتفع الخام الأمريكي إلى مستوي 52.16$ ، من مستوى الافتتاح عند 51.15$، وسجل أدنى مستوي عند 51.05$ ،وصعد خام برنت إلى مستوي 56.56$ للبرميل ، من مستوى الافتتاح عند 55.58$ ، وسجل أدنى مستوي عند 55.34$.

حقق الخام الأمريكي عند تسوية الأربعاء ارتفاعا بنسبة 3.5% ، فى أول مكسب خلال الستة أيام الأخيرة ، بعدما سجل فى اليوم السابق أدنى مستوى فى 13 شهرا عند 49.33$ للبرميل ،وصعدت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 3.4% ،وسجلت فى اليوم السابق مستوي 53.72$ للبرميل الأدنى منذ 2 كانون الثاني/يناير 2019.

ويعد مكسب الأمس الأكبر يوميا بالنسبة المئوية منذ يوم 3 كانون الثاني/يناير الماضي ، ويعاذ إلى تحرك تحالف أوبك بلس لدعم السوق فى مواجهة الفيروس الصيني ، بجانب أنباء عن التوصل لدواء فعال لعلاج مصابي كورونا.

استمعت اللجنة الفنية الخاصة بتحالف "أوبك بلس" يوم الثلاثاء لمبعوث الصين لدي الأمم المتحدة فى فيينا لتقييم تفشي فيروس كورونا ،ومدي تأثيره على الطلب العالمي على النفط والنمو الاقتصادي.

واستمر اجتماع اللجنة يوم الأربعاء لمناقشة مقترح سعودي بإجراء خفض إضافي بنحو 500 ألف برميل، ليرتفع إجمالي التخفيضات إلى 2.2 مليون برميل يوميا، لكن لم يحدث توافق على هذا الاقتراح بعد اعتراض روسيا.

وتستكمل اللجنة اجتماعها يوم الخميس لاتخاذ قرار نهائي حول المقترح السعودي ، ثم الدعوة لعقد اجتماع طارئ للتحالف العالمي على المستوي الوزاري فى وقت لاحق من هذا الشهر.

وعلى حسب أخر الأنباء الواردة من فيينا حيث مقر اجتماع اللجنة ، لا تزال روسيا تعترض على المقترح السعودي ،حيث تتبني موسكو وجهة نظر مختلفة بتمديد التخفيضات الحالية لفترة زمنية جديدة بعد آذار/مارس القادم.

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وفى بكين ،صعدت الأسهم الصينية بحوالي من 1.9% يوم الخميس ، لتواصل مكاسبها للجلسة الثالثة على التوالي ،بفضل الإجراءات التحفيزية التي اتخذتها السلطات الحكومية ، لتقليل الأضرار الناتجة عن تفشي فيروس كورونا فى البلاد.

وتحسنت المعنويات أيضا ، بعدما أعلنت الصين على نحو غير متوقع أنها ستخفض رسوما على واردات أمريكية بحوالي 70 مليار$ بواقع النصف ، فى بادرة جديدة لحسن النية على استمرار الجهود لإنهاء الحرب التجارية مع الولايات المتحدة.

وقالت بكين إن التخفيضات تطبق اعتبارا من الساعة 05:01 بتوقيت جرينتش يوم 14 شباط/فبراير الجاري ،وإنها تأمل فى العمل مع واشنطن لإلغاء جميع زيادات الرسوم الجمركية مستقبلا.

أفاد التليفزيون الصيني يوم الأربعاء أن فريق بحث بجامعة تشيجيانغ الصينية ،وجد دواء فعالا لعلاج المصابين بفيروس كورونا الجديد ،ومن جانبها استبعدت منظمة الصحية العالمية اكتشاف أي دواء لعلاج الوباء الجديد على المدى الزمني القصير.

وفى أحدث البيانات ، أعلنت السلطات الصحية الصينية يوم الخميس ،ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا الجديد فى البلاد إلى 28,018حالة ،وزادت الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس القاتل إلى 563 حالة.

وتحذر معظم المؤسسات والخبراء ،من احتمال تضرر النمو الاقتصادي فى الصين والعالم نتيجة تفشي المرض ،وهو ما يعني ضعف الطلب على النفط فى سوق ينعم بوفرة المعروض ولا سيما من الولايات المتحدة الأمريكية.

أعلنت وكالة الطاقة الأمريكية بالأمس زيادة المخزونات التجارية فى البلاد بحوالي 3.4 مليون برميل فى الأسبوع المنتهي فى 31 كانون الثاني/يناير، فى ثاني زيادة أسبوعية على التوالي ،لتتجاوز توقعات الخبراء ارتفاع بحوالي 2.9 مليون برميل.

وعلى حسب تلك البيانات ارتفع إجمالي المخزونات التجارية فى الولايات المتحدة إلى 435.4 مليون برميل ، والذي يعد أعلى مستوى منذ الأسبوع المنتهي 20 كانون الأول / ديسمبر الماضي ، فى علامة سلبية لمستويات الطلب المحلي فى أكبر مستهلك للنفط فى العالم.

وبالنسبة للإنتاج الأمريكي فقد انخفض الأسبوع الماضي بحوالي 100ألف برميل يوميا ، فى أول انخفاض أسبوعي منذ الأسبوع المنتهي فى 6 كانون الأول/ديسمبر الماضي ، لينزل الإجمالي إلى 12.9 مليون برميل يوميا ، متخليا عن مستواه القياسي عند 13.0 مليون برميل يوميا ، والولايات المتحدة حاليا أكبر منتج للنفط بالعالم.