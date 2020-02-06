شكرا لقرائتكم خبر عن البتكوين ينزل من أعلى مستوى فى 4 أشهر بفعل عمليات تصحيح وجني الأرباح والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار العملة الرقمية "البتكوين" بالتعاملات الفورية يوم الخميس لتنزل من أعلى مستوى فى أربعة أشهر المسجل فى وقت سابق من تعاملات الأمس ، مع نشاط عمليات تصحيح وجني أرباح ، لكن تظل الأسعار مرشحة بقوة لتجاوز مستويات الحاجز النفسي الهام عند 10,000$ ، بفضل السوق الصاعد الذي يسيطر على تعاملات أكبر عملة مشفرة فى العالم.

فى بورصة "بتستامب" تراجعت العملة الرقمية "البتكوين" بنحو 96$ بما يعادل نسبة 1.0% إلى 9,521$ ، وسعر افتتاح تعاملات اليوم عند 9,617$ ، وسجلت أعلى مستوى عند 9,695$.

على صعيد تعاملات الأمس ،حققت العملة المشفرة الرائدة ارتفاعا بنسبة 5% ، فى أول مكسب خلال الأربعة أيام الأخيرة ،وسجلت أعلى مستوى فى أربعة أشهر عند 9,775$ ، بعد تمسك العملة أعلى مستويات حاجز 9,000$.

انخفضت القيمة السوقية للعملات الرقمية يوم الخميس بحوالي 4 مليار$ إلى إجمالي 269 مليار$ ، بسبب موجة التصحيح الحالية التي تسيطر على تعاملات البتكوين وبعض العملات الرئيسية الأخرى.

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وقفزت القيمة السوقية فى وقت سابق من تعاملات الأربعاء إلى إجمالي 273 مليار$ ، و الذي يعد أعلى مستوى منذ 6 أيلول/سبتمبر الماضي.

نشاط عمليات التصحيح وجني الأرباح الحالي لن يستمر طويلا ، حيث من المتوقع استكمال مسار السوق الصاعد الذي يسيطر على تعاملات أكبر عملة مشفرة فى العالم ، ومحاولة التداول أعلى مستويات الحاجز النفسي الهام عند 10,000$.

وبفضل هذا السوق ،سجلت أسعار البتكوين ارتفاعا بنسبة 30% على مدار كانون الثاني/يناير الماضي ، بأكبر مكسب شهري منذ أيار/مايو 2019 ، محققة أفضل انطلاقة فى بداية عام جديد منذ مطلع عام 2013.

دعم هذا السوق تسارع مستويات الطلب الاستثماري ولا سيما طلب التحوط ، مع تركيز المستثمرين على تعزيز مراكز البتكوين تحوطا من المخاطر المرتفعة بالأسواق ، خاصة تفاقم انتشار فيروس كورونا القاتل فى الصين.