شكرا لقرائتكم خبر عن «نوفاك»: تقييم تأثير «كورونا» على أسواق النفط يحتاج وقتًا والان نبدء بالتفاصيل

ذكرت وكالة إنترفاكس للأنباء اليوم الخميس أن وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك قال إن تقييم أي تأثير لفيروس كورونا الجديد على أسواق النفط يحتاج وقتا.

وقال نوفاك أيضا إن روسيا ليست مستعدة بعد لإعلان موقفها من تحرك لأوبك+ فيما يتصل بتفشي فيروس كورونا وإن من السابق لأوانه الحديث عن أي قرار.

وتجري لجنة فنية تابعة لأوبك+ مشاورات في فيينا. واللجنة ليست هيئة معنية باتخاذ القرار وإنما تسدي المشورة لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها بقيادة روسيا