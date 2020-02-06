«نوفاك»: تقييم تأثير «كورونا» على أسواق النفط يحتاج وقتًا

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وقال نوفاك أيضا إن روسيا ليست مستعدة بعد لإعلان موقفها من تحرك لأوبك+ فيما يتصل بتفشي فيروس كورونا وإن من السابق لأوانه الحديث عن أي قرار.
وتجري لجنة فنية تابعة لأوبك+ مشاورات في فيينا. واللجنة ليست هيئة معنية باتخاذ القرار وإنما تسدي المشورة لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها بقيادة روسيا
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