شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة دبى تتحول للمنطقة الحمراء بالختام بضغوط هبوط سهم بنك دبى الإسلامى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحول المؤشر العام لسوق دبى المالى، للتراجع بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.08% خاسراً 2.18 نقطة ليغلق عند مستوى 2769.58 نقطة، بضغوط هبوط 4 قطاعات على رأسها البنوك.

وبلغت أحجام التداول بختام تعاملات اليوم 107.9 مليون سهم محققة ما قيمته 215.1 مليون درهم من خلال تنفيذ 2349 صفقة لعدد 30 سهما، وارتفع 12 سهما، وانخفض 14 سهماً، واستقرت 4 أسهم.

وتراجعت 4 قطاعات ببورصة دبى، على رأسها قطاع السلع بنسبة 1.04%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 0.59%، تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 0.48%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 0.14%، فيما ارتفع قطاع النقل بنسبة 0.86%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.69%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.48%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.46%.

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وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم المصرف الخليجى التجارى بنسبة 14.91%، ثم سهم شركة أمانات القابضة بنسبة 2.04%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة سهم شركة المدينة للتمويل والاستثمار بنسبة 6.74%، ثم سهم شركة شعاع كابيتال بنسبة 4.40%، فيما تصدر سهم بنك دبى الإسلامى قائمة الأكثر تداولا حسب القيمة بحجم 7.5 مليون ورقة بقيمة 42.9 مليون درهم، والذى تراجع بنسبة 0.18%.

وفى سياق متصل علقت شركة إعمار العقارية، على التقارير الإعلامية المنشورة حديثا حول احتمال بيع أصول إلى شركة تبريد، قائلة إنها تقوم بشكل مستمر بدراسة خيارات التمويل المختلفة، وذلك فى إطار استراتيجيتها الرامية إلى تنظيم أنشطتها وتحقيق قيمة مضافة، وسوف تقوم الشركة بالإعلان عن تفاصيل تلك المعاملات فور الانتهاء من إعدادها.

فيما أعلنت شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة-دو، عن موافقة مجلس الإدارة على تمرير رفع مقترح تعديل النظام الأساسى للشركة، وعرض المقترح على الجمعية العمومية شريطة موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع، وتم ذلك بتاريخ 6 فبراير.