شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الاتصالات: المصرية للاتصالات مش للبيع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طمأن الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، العاملين بالشركة المصرية للاتصالات we، أثناء افتتاح سنترال "المنصورة المحافظة" بعد تطويره قائلا: "الشركة المصرية للاتصالات مش للبيع"، وتأتى تصريحات الوزير على هامش افتتاحه عدد من المشروعات التكنولوجية بمدينة المنصورة.

وأضاف الوزير أن شركة المصرية للاتصالات تدرس كل البدائل المطروحة والفرص في صفقة فودافون.

وكان مصدر رفيع المستوى بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، قد استبعد أن تقدم المصرية للاتصالات على استخدام حق الشفعة لشراء حصة فودافون الأم البالغة 55% بفرع الشركة بمصر، من شركة الاتصالات السعودية STC، والتى تقدمت بعرض مبدئي لشراء الأسهم مقابل 2.392 مليار دولار وذلك فى تصريحات خاصة لليوم السابع.

وقال المصدر لـ"الخليج 365"، إن مصر دولة مرحبة بالإستثمار ولا تستأثر به لنفسها، مشيرا إلي إرتفاع سهم المصرية للاتصالات بشكل كبير فور الإعلان عن الصفقة بالإضافة إلى سهم فودافون خارج المقصورة ما يدل أنها صفقة إيجابية.

والمصرية للاتصالات هى المشغل الرابع للمحمول بمصر وتقدم خدمات متكاملة للاتصالات، وتمتلك 45% من فودافون، وأعلنت فى الكثير من المناسبات إنها ستتخارج من فودافون مصر ولكن ليس على المدى القريب وقامت بتغير أعضائها بمجلس إدارة فودافون العالم الماضى من بينهم إثنين من مستشارى ونواب وزير الاتصالات.

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وأكدت الشركة المصرية للاتصالات، فى وقت سابق، فور الإعلان عن الصفقة أنها تتابع عن كثب إجراءات بيع فودافون العالمية، لحصتها بشركة فودافون مصر لشركة الاتصالات السعودية، لدراسة كافة البدائل المتاحة أمام الشركة المصرية للاتصالات، للتعامل مع استثماراتها فى شركة فودافون مصر، فى ضوء حقوق الشركة المصرية للاتصالات، وفقا لاتفاقية المساهمين، وفى ضوء الشكل النهائى لعملية الاستحواذ المزمعة.

وكانت مجموعة فودافون العالمية، أعلنت عن توقيع مذكرة تفاهم، لبيع محتمل لحصتها البالغة 55% فى فودافون مصر إلى شركة الاتصالات السعودية STC، مقابل 2.393 مليار دولار، وهو ما يعادل أكثر من 37 مليار جنيه.

وتعتزم فودافون العالمية والشركة السعودية للاتصالات، حال الانتهاء من الصفقة الدخول في اتفاقية شراكة طويلة الأجل فى السوق المصرى؛ تشمل العديد من الفوائد المتبادلة أهمها الاستمرار فى استخدام علامة فودافون التجارية، واتفاقيات التجوال المتميزة، والاستفادة من الأسعار واتفاقيات المشتريات المركزية لشركة فودافون العالمية، ومجموعة من الخدمات الأخرى، وتضمن هذه الاتفاقية لفودافون مصر الاستمرار في تقديم منتجات وحلول تكنولوجية مبتكرة لعملائها فى قطاعى الشركات والأفراد.

فيما تعتزم شركة فودافون العالمية الاستمرار فى وجودها فى السوق المصرى عن طريق شركة فودافون للخدمات الدولية ( VOIS) المعنية بتقديم خدمات التعهيد للعديد من أسواق فودافون العالمية وعملائها فى حول العالم، ويبلغ عدد الموظفين فى فودافون للخدمات الدولية (VOIS ) فى مقراتها الثلاث بالقرية الذكية والقاهرة والأسكندرية 7800 موظف، مع خطة توسعية لخلق ألف فرصة عمل خلال عام 2020/2021.