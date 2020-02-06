شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الاتصالات يصل المنصورة لافتتاح عدد من المشروعات التكنولوجية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعومات إلي مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية لافتتاح وتفقد عددا من المشروعات التكنولوجية بحضور قيادات الوزارة والهيئات التابعة، المهندس عادل حامد رئيس الشركة المصرية للاتصالات والمهندس عصام الصغير رئيس الهيئة القومية للبريد.

ويعقد الوزير والدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اجتماعا موسعا بمقر المحافظة بحضور قيادات الوزارة والمحافظة، ومن المقرر افتتاح عددا من المشروعات من بينها سنترالا و مكاتب بريد.

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كان تقرير سابق لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قد كشف عن تحقيق القطاع ناتج محلى يقدر بنحو 93 مليار جنيه خلال عام 2018/2019 مقابل نحو 80.1 مليار جنيه عام 2017/2018، بمعدل نمو بلغ نحو 16.6% فى عام 2018/2019 مقابل نحو 14.1% فى عام 2017/2018.

كما بلغ معدل نمو القطاع خلال الربع الأول من العام المالى الحالى 16% ليسجل أعلى قطاعات الدولة نموًا، وبلغ إجمالى الاستثمارات المنفذة فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 35.77 مليار جنيه خلال عام 2018/2019 مقابل 28.78 مليار جنيه فى عام 2017/2018 بنسبة زيادة قدرها 24%، وبلغت نسبة مساهمة القطاع فى الناتج المحلى الإجمالى للدولة نحو 4% خلال عام 2018/2019 مقابل 3.5% في عام 2017/2018.

وبلغ إجمالى صادرات خدمات تكنولوجيا المعلومات نحو 3.6 مليار دولار مقابل نحو 3.26 مليار دولار فى عام 2017/2018 وتم تأسيس 1199 شركة جديدة خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر 2019 مقارنة بنحو 986 شركة خلال الفترة نفسها فى العام السابق، وبلغت رؤوس أموال الشركات الجديدة مليارا و575 مليون جنيه خلال الفترة من يناير – سبتمبر 2019 مقارنة بنحو 973 مليون جنيه خلال الفترة نفسها فى العام السابق.