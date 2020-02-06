شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يقبع عند أدنى مستوى فى أسبوع قبيل نشر التوقعات الاقتصادية للاتحاد الأوروبي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع اليورو قليلا بالسوق الأوروبية يوم الخميس مقابل سلة من العملات العالمية ، ليقبع عند أدنى مستوى فى أسبوع مقابل الدولار الأمريكي ، حيث لا يزال تركيز المستثمرين منصبا على شراء العملة الأمريكية ، يأتي هذا قبيل قيام المفوضية الأوروبية بنشر تقرير التوقعات الاقتصادية ،والذي يوفر إشارات هامة حول مستقبل السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي.

تراجع اليورو مقابل الدولار بأقل من 0.1% إلى 1.0994$ ، و سعر افتتاح تعاملات اليوم عند 1.0998 $،وسجل أعلى مستوى عند 1.1013$.

أنهي اليورو تعاملات الأمس منخفضا بنسبة 0.4% مقابل الدولار ، فى ثالث خسارة يومية على التوالي ، وبأكبر خسارة يومية منذ 2 كانون الثاني/يناير الماضي ، مسجلا أدنى مستوى فى أسبوع عند 1.0993$ ، بفعل الأداء القوي للعملة الأمريكية.

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ارتفع مؤشر الدولار يوم الخميس بحوالي 0.1% ،ليواصل مكاسبه لليوم الرابع على التوالي ، مسجلا أعلى مستوى فى شهرين عند 98.33 نقطة ، عاكسا استمرار صعود مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.

الصعود فى مستويات الدولار ، يأتي فى ظل استمرار تركيز المستثمرين على شراء العملة الأمريكية كأفضل استثمار بديل ، بالإضافة إلى توالي البيانات الاقتصادية الإيجابية فى الولايات المتحدة ،والتي تؤشر باتساع نمو أكبر اقتصاد فى العالم خلال الربع الأول من هذا العام.

بحلول الساعة 10:00 بتوقيت غرينتش ،تنشر المفوضية الأوروبية تقرير التوقعات الاقتصادية ، والذي يحتوي على توقعات الأداء الاقتصادي فى منطقة اليورو للعامين المقبلين ،التوقعات الضعيفة سوف تعزز احتمالات تدخل البنك المركزي الأوروبي مجددا فى إضافة المزيد من الإجراءات التحفيزية.