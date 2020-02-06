شكرا لقرائتكم خبر عن توالي ارتداد أسعار البلاتينيوم من الأدنى لها في شهر متغاضية عن ارتفاع مؤشر الدولار للجلسة الرابعة على التوالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت أسعار البلاتينيوم في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداده للجلسة الثالثة في أربعة جلسات من الأدنى له منذ التاسع من كانون الثاني/يناير، حينما اختبر الأدنى له منذ 30 من كانون الأول/ديسمبر متغاضية عن ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي للأعلى له منذ الثاني من كانون الأول/ديسمبر وفقاً للعلاقة العكسية بينهما على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الخميس من قبل الاقتصاد الأمريكي وفي ظلال تقييم الأسواق للجهود المبذولة لاحتواء ومكافحة فيروس كورونا.

في تمام الساعة 05:15 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت أسعار البلاتينيوم 0.09% لتتداول حالياً عند 984.70$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 983.82$ للأونصة، بينما ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي 0.02% إلى مستويات 98.31 مقارنة بالافتتاحية عند 97.29.

هذا ويترقب المستثمرين حالياً من الاقتصاد الأمريكي الكشف عن القراءة الأولية لمؤشر تكلفة واحدة العمل والتي تعكس تباطؤ النمو إلى 1.3% مقابل 2.5% في الربع الثالث الماضي، بينما قد توضح القراءة الأولية لإنتاجية القطاعات عدا الزراعية ارتفاعاً 1.6% مقابل تراجع 0.2% في الربع الثالث، وذلك بالتزامن مع صدور القراءة الأسبوعية لمؤشر طلبات الإعانة والتي قد تظهر انخفاضاً بواقع 1 ألف طلب إلى 215 ألف طلب.

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بخلاف ذلك، فقد تابعنا بالأمس التقرير الغير مؤكدة التي تطرقت لكون فريق بجامعة تشجيانج في الصين عثر على دواء لعلاج فيروس كورونا الذي بدأ في مدينة ووهان وأودى بحياة 73 شخص فقط بالأمس، ما يعد أعلى معدل زيادة يومية للوفيات من جراء الفيروس، ليصل إجمالي عدد القتلى 563 شخص وفقاً لما أفادت به هيئة الصحة الصينية، بينما قد تم الإبلاغ عن 3,694 حالة جديدة مصابة بالفيروس القاتل، ما رفع العدد الإجمالي للمصابين عالمياً إلى 28,018 حالة.

ونود الإشارة لكون المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية نوه أمس الأربعاء إلى أنه لا يوجد في الوقت الراهن علاج فعال لحالات الإصابة بفيروس كورونا، وفي سياق أخر، فقد تابعنا أيضا بالأمس أعرب الرئيس الصيني شي جينبينج عن كون احتواء فيروس كورونا يمر بمرحلة حرجة للغاية وأنه يجب تنفيذ كافة تدابير مكافحة الفيروس التاجي والوقاية منه بدقة، مع أفادته بأن بلاده ستعمل على مكافحة الشائعات المتعلقة بانتشار الفيروس.

ويذكر أن مديرة صندوق النقد الدولي كريستينا جورجيفا أعربت الثلاثاء الماضي عن كون الصندوق يدعم جهود الصين أكبر مستهلك للمعادن عالمياً وثاني أكبر اقتصاد وثاني أكبر دولة صناعية عالمياً، في محاولة احتواء فيروس كورونا، موضحة أن الصندوق لا يدعم الجهود الطبية فقط، وإنما يدعم كافة الجهود الاقتصادية والمالية التي اعتمدتها الحكومة الصينية والتي تهدف للتصدي للأضرار الاقتصادية الناجمة عن الفيروس التاجي القاتل.

ويأتي ذلك بالتزامن مع تقييم الأسواق للتحفيز التي اعتمدها بنك الصين الشعبي (البنك المركزي الصيني) الأحد الماضي، وفي أعقاب التقرير التي تطرقت مؤخراَ لكون بكين ستطلب من واشنطون بأن تتسم بالمرونة فيما يتعلق بتعهداتها المتفق في المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري، وذلك نظراً للتوقعات بتأثر الاقتصاد الصيني من جراء انتشار الفيروس التاجي، وذلك بالإضافة للتقرير التي تطرقت لكون الحكومة الصينية تعتزم خفض توقعاتها للنمو الاقتصادي.