شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤول حكومي: الكويت ستبدأ تصدير نوع جديد من "النفط الثقيل" خلال 2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشف نائب العضو المنتدب بالتسويق العالمي في مؤسسة البترول الكويتية، جمال اللوغاني، أن الكويت ستبدأ في تصدير نوعية جديدة من خام النفط الثقيل خلال العام الجاري.

وأوضح أن الدولة بدأت السنة الماضية في تصدير نوع خفيف جديد من النفط الخام لبعض دول العالم، مشيرا أن الكويت تشتهر بتصدير النفط الخام المعروف باسم "KEC" وتم توفير هذا النوع في السوق منذ 70 عاما، بحسب صحيفة "الراي".

وأوضح اللوغاني أن الكويت تعتزم تدشين مشروع ضخم جديد، هو الوقود النظيف، وأيضاً، سنبدأ تشغيل مصفاة جديدة في الزور وذلك خلال العام الجاري.

يشار إلى أن الكويت لها مشاريع مشتركة بالقطاع إقليميا وعالميا أبرزها مصفاة فيتنام بطاقة 200 ألف برميل يومياً، ومشروع مشترك في عمان (مصفاة الدقم)، إضافة للشراكات بمجال البتروكيماويات بكندا والولايات المتحدة وكوريا والصين.