شكرا لقرائتكم خبر عن شركات متعثرة بالكويت تتفاوض مع بنوك لسداد التزاماتها والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بدأت الشركات المتعثرة تخضع لمطالب البنوك الكويتية، التي لا تزال منكشفة عليها بمديونيات، وفتحت قنوات تفاوض للتسوية.

وتأتي تلك الخطوة بعد أن بموقف البنوك أصبح أقوى من ناحية التفاوض، بعد أن انتهت تقريباً من موجة تغطية الديون المتعثرة، خصوصاً المشكوك في تحصيلها بأكثر من 200% لدى بعض تلك الشركات، التي لا تزال مأزومة حالياً، بحسب "الجريدة".

كما أن تلك البنوك استطاعت خلال الفترة الماضية ، في تجميع ملكيات وحصص تزيد على 5% من رؤس أموال الشركات المتعثرة بأسعار زهيدة وهو الأمر الذي زاد من قوة موقفها تجاه الشركات المتعثرة.

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بل إن بعض البنوك حصلت على أحكام قضائية نهائية ضد بعض الشركات المتعثرة، وهو ما ترتب عليه حجز على بعض الحسابات والأصول وجمد حركتها.

وكانت الشركات المدينة خلال سنوات الأزمة في موقف قوة أمام الدائنين، على اعتبار ان الأصول المرهونة لدى البنوك لا تغطي 40 % من الدين، بعد تدهور قيم الأصول.

مع العلم أنه لم يكن هناك أي تعاون يذكر من كثير من الشركات المتعثرة، التي استمرت سنوات تدعي عدم قدرتها على السداد، أملاً في شطب أو خصومات أكبر.