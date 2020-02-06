شكرا لقرائتكم خبر عن إلزام رسمي للبنوك الكويتية بتأسيس وحدة للتخطيط الاستراتيجي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم طلب بنك الكويت المركزي من البنوك إنشاء وحدة مستقلة للتخطيط الاستراتيجي والمتابعة، تتبع مباشرة رئيس مجلس الإدارة، "خط متصل"، على أن يكون تأسيسها بحد أقصى في يونيو المقبل.

ويتعين أن تتمتع الوحدة بأكبر قدر ممكن من الاستقلالية، وأن تنجز عملها بالتنسيق مع الرئيس التنفيذي للبنك، فيما يلزم من مهام "خط متقطع"، مفيداً بأن يكون رئيسها كويتياً/‏‏كويتية، بعد استيفائه شروط الخبرة المحددة بالقانون، بحسب صحيفة "الراي".

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وستكون الوحدة معنية أيضاً بإعداد تقارير دورية مفصلة لرئيس مجلس الادارة، تتضمن تحديد جميع الإنجازات، والإخفاقات، والأهداف غير المحققة، مع تبيان أسباب القصور، والمسؤول عنها.

وطلب "المركزي" من البنوك إنشاء إدارة متخصصة في التحول الرقمي والابتكار، يخصص لها كل الأدوات اللازمة لأداء مهامها. محدداً الموعد النهائي لتأسيسها في 20 يونيو المقبل.

يذكر أن هذه الخطوة تعد استكمالاً لاستمرار رفع القدرات المصرفية على التنبؤ بالتحديات الداخلية والخارجية، التي فرضتها تطورات أوضاع الاقتصاد العالمي، وثورة التقنيات المالية الحديثة، والتغيرات المتسارعة في توقعات العملاء واحتياجاتهم.