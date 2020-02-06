شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الغاز الطبيعي يتذبذب دون المقاومة- تحليل - 6-2-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اضطر سعر الغاز مؤخرا لتشكيل بعض التصحيح الإيجابي متأثرا بإيجابية مؤشر ستوكاستيك والذي يستقر حاليا ضمن مستوى تشبع الشراء لنلاحظ اندفاعه نحو 1.905, نود التذكير بأن السيناريو الهابط سيبقى قائم بثبات مقاومة القناة الهابطة والممتدة نحو 1.950 تقريبا.

لذلك, سنبقى بانتظار تجميع السعر لعزم سلبي جديد خلال التداولات الحالية ليسهل ذلك مهمة هبوط السعر أولا نحو 1.830 وبكسره لهذا الحاجز قد تمتد التداولات نحو 1.600 والذي يشكل بدوره الهدف الرئيسي الأول للميل الهابط.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 1.950 و 1.830

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط بثبات المقاومة