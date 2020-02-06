شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو مقابل الين يختبر المقاومة- تحليل - 6-2-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شكّل سعر الزوج بتداولات يوم أمس اندفاع صاعد مؤقت ليختبر من خلاله المقاومة المحورية والممتدة نحو 121.20, نشير إلى أن استمرار تقديم السعر لإغلاقات سلبية دون هذه المقاومة فإن ذلك يؤكد استعداده لتشكيل تداولات سلبية جديدة ليستهدف من خلالها مستوى 120.30 وصولا نحو 119.35 بتداولات الفترة القادمة.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 121.30 و 120.30
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط بثبات المقاومة
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