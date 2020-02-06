شكرا لقرائتكم خبر عن النحاس يبدأ بالارتفاع– تحليل -6-2-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استغل سعر النحاس قوة الدعم المحوري المتمركز عند 2.4840 بتشكيله لموجه صاعدة قوية مسجلا بذلك الهدف المتمثل بمستوى 2.6100, استمرار تقديم مؤشر ستوكاستيك للعزم الإيجابي بوصوله نحو مستوى تشبع الشراء, يدعونا لترجيح المزيد من المحاولات الصاعدة لحين وصول السعر قريبا نحو 2.6930 والذي يشكل بدوره مستوى تصحيح 50% فيبوناتشي.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 2.5500 و 2.6900

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد