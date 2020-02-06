شكرا لقرائتكم خبر عن سعر البلاتين يرتفع ببطء– تحليل - 6-2-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بالرغم من تعارض المؤشرات الرئيسية خلال الفترة الأخيرة إلا أننا نلاحظ بدء تشكيله سعر البلاتين لبعض التذبذبات الإيجابية وتسجيله لمستوى 987.00 ليعزز بذلك ترجيحنا الصاعد, نكرر التنويه إلى أهمية ثبات الدعم الأولي المتمركز عند 950.00 ليزيد ذلك من فرص استئناف السعر للهجوم الصاعد لحين وصوله نحو 1025.00 و 1060.00 على التوالي.

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نطاق التداول المتوقع ما بين 950.00 و 1000.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد