شكرا لقرائتكم خبر عن الباوند مقابل الين يتذبذب دون المقاومة-تحليل - 6-2-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استمر تأثير ثبات المتوسط المتحرك 55 قرب مستوى 140.90 لنلاحظ تشكيل السعر لتداولات جانبية جديدة باستقراره عند 142.75, لكن الثبات السلبي المتكرر دون المقاومة الممتدة نحو 143.95 يدعونا للتمسك بالترجيح السلبي والذي يتطلب كسر مستوى 140.25 ليفتح الباب أمامه لتسجيل أهداف سلبية إضافية خلال الفترة القادمة.

أي محاولة لاندفاع السعر فوق المقاومة المذكورة سابقا, فإن ذلك سيلغي النظرة السلبية وليبدأ بتشكيل تداولات إيجابية قوية قد تدفع به للوصول نحو 144.80 و 146.00 على التوالي.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 143.70 و 141.40

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط بثبات المقاومة