شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يرتفع لليوم الثاني مع تقدم مكافحة فيروس «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

ارتفعت العقود الآجلة للنفط لليوم الثاني اليوم الخميس في ظل تفاؤل المستثمرين بشأن تقارير غير مؤكدة عن تقدم محتمل في مكافحة تفشي فيروس كورونا في الصين مما قد يؤدي إلى تعافي الطلب على الوقود في أكبر مستورد للخام في العالم.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت 77 سنتا أو 1.4 بالمئة إلى 56.06 دولار للبرميل بحلول الساعة 0735 بتوقيت جرينتش، بعد أن ارتفعت 2.4 بالمئة في الجلسة السابقة. وربحت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 95 سنتا أو ما يعادل 1.9 بالمئة إلى 51.70 دولار للبرميل بعد أن زادت 2.3 بالمئة أمس الأربعاء.

ومن المقرر أن تجتمع لجنة تسدي المشورة لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجين حلفاء، المجموعة المعروفة باسم أوبك+، ليوم رابع اليوم الخميس. وتبحث اللجنة خفضا أكبر لإنتاج النفط لدعم الأسعار بعد انخفاضها لعدة أيام جراء المخاوف بشأن النمو الاقتصادي والطلب على الطاقة بسبب تفشي الفيروس.

واضطربت سلاسل الإمداد للسلع الأولية في الصين لحد أن مبيعات النفط الخام قصيرة الأجل، بجانب الغاز الطبيعي المسال، انخفضت إلى قرب الصفر هذا الأسبوع.