«دبي للإنترنت» تطلق مسابقة لاستقطاب الأكثر ابتكاراً



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”



أطلقت مدينة دبي للإنترنت، مسابقة جديدة تتيح للمبتكرين ورواد الأعمال عرض أفكارهم على لجنة حكام مكونة من كبار المتخصصين والقادة في قطاع التكنولوجيا من مجموعة من أبرز الشركات العالمية، وذلك ضمن جهودها لتعزيز مكانة إمارة دبي مركزاً رائداً للتكنولوجيا والمواهب في الشرق الأوسط.

وتتوجه المسابقة لأصحاب أفكار مشاريع ناشئة تتخصص بالتكنولوجيا، وتقام على هامش مؤتمر «ستيب» في الفترة 11 -12 فبراير في مدينة دبي للإنترنت، وسيبحث المشاركون في تحكيم المسابقة عن أفكار لحلول جاهزة للإطلاق ويمكن تطبيقها ضمن بيئة أعمال مدينة دبي للإنترنت التي تلبي متطلبات شركات التكنولوجيا. والمسابقة مفتوحة لجميع الجنسيات المقيمة في الإمارات أو خارجها، بما في ذلك طلاب الجامعات بدءاً من عمر 18 عاماً. ولا يمكن للشركات القائمة حالياً المشاركة بالمسابقة، الأمر نفسه لأصحاب الأفكار المتعلقة بالتصنيع أو التدريب أو الأجهزة أو الخدمات الاستشارية أو مطوري أساليب العمل لشركات البيع بالتجزئة، وحدهم رواد الأعمال بمجال التكنولوجيا يمكنهم المشاركة.

وعلى مدار يومي المؤتمر، سيتم اختيار فكرة واحدة كل ساعة مع اختيار ثلاثة فائزين منهم في نهاية المطاف. سيحصل الفائز بالمركز الأول على عضوية لمدة عام في حاضنة الأعمال«in5» ويتضمن ذلك مزايا مثل مكتب عمل مشترك، ورخصة أعمال وجائزة نقدية بقيمة 10.000 درهم. وسيحصل المركز الثاني على الدعم نفسه وجائزة نقدية بقيمة 5.000 درهم، بينما يحصل المركز الثالث على عضوية لسنة في«in5» والاشتراك بالمسابقة متاح حتى 7 فبراير عبر موقع «in5»

وتخصص 10 دقائق لكل رائد أعمال مشارك بالمسابقة، يعرض خلالها فكرته أمام أحد الحكام، وذلك على متن قارب يجوب بحيرة مدينة دبي للإنترنت خلال مؤتمر «ستيب» الذي يعد أكبر مهرجان تكنولوجي في المدينة.