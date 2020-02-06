شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيق الترويج للفجيرة في المؤتمرات والمعارض والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الفجيرة:”الخليج 365” أكد سرور حمد عبيد الزوهري النائب الأول لرئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الفجيرة أهمية الشراكة الاستراتيجية بين الغرفة وهيئة المنطقة الحرة بالفجيرة وضرورة بذل الجهود للترويج لإمارة الفجيرة من خلال المشاركة في المؤتمرات والمعارض المحلية والإقليمية والدولية وبعث وفود مشتركة لزيارة الدول الشقيقة والصديقة والالتقاء بأصحاب الأعمال وتبادل الأفكار والمعلومات وبحث امكانية اقامة شراكات تجارية واستثمارية.

جاء ذلك خلال استقبال النائب الأول لرئيس الغرفة شريف حبيب العوضي مدير عام المنطقة الحرة بالفجيرة، بحضور سلطان جميع الهنداسي مدير عام الغرفة وفريق عمل من المنطقة الحرة في مقر الغرفة حيث تم خلال اللقاء بحث سبل التعاون بين الغرفة والمنطقة الحرة للترويج للإمارة.

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