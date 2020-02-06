شكرا لقرائتكم خبر عن 143 مليون درهم لإنشاء رصيف 55 في الإسكندرية والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت شركة الجرافات البحرية الوطنية، عن ترسية مشروع الأعمال البحرية الخاصة بإنشاء رصيف 55 بالإسكندرية بميناء الإسكندرية على شركة الجرافات البحرية الوطنية بقيمة إجمالية تبلغ 143 مليون درهم.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 143 مليون درهم لإنشاء رصيف 55 في الإسكندرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.