الإمارات الثانية بين أهم وجهات السفر الحلال في العالم



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حلّت دولة الإمارات في المركز الثاني بين أهم وجهات السفر الحلال في العالم، وفقاً لتقرير صادر عن شركة «ماستر كارد» بالتعاون مع وكالة «كريسينت ريتينجز». وقال التقرير إن الدولة تحتل المرتبة الثانية بين أفضل الوجهات العالمية للمسافرات المسلمات، وهو أمر ليس بغريب بالنسبة للمسافرين المترددين على الدولة.

ويوجد الطعام الحلال في كل مكان في الإمارات، في حين أن المساجد قريبة من المسافرين أينما كانوا. وفي أبوظبي، يهيمن جامع الشيخ زايد الكبير على أفق الإمارة، وهو أحد أكثر وجهات الجذب السياحية زيارة في البلاد. وفي رأس الخيمة، يعد منتجع وسبا جزيرة المرجان، ملاذاً شهيراً على شاطئ البحر للمسافرين المسلمين.

وتتوفر في دبي سيارات أجرة خاصة بالسيدات، بالإضافة إلى عربات مخصصة لهن وللأطفال في مترو دبي.

ووفقاً للتقرير، بلغ عدد المسافرين المسلمين الدوليين 140 مليون مسافر العام الماضي، نصفهم من النساء تقريباً. ومن هؤلاء 63 مليون مسافرة، قام العديد منهن بأكثر من 3 رحلات في السنة لأغراض الترفيه. والأهم من ذلك هو أن التقرير وجد أن هؤلاء النسوة هن الرائدات في اتخاذ القرارات عندما يتعلق الأمر بالسفر العائلي.

وتصدرت ماليزيا تصنيف وجهات السفر الحلال، وجاءت تركيا ثالثة، وإندونيسيا رابعة، تليها اليابان وسنغافورة وكوريا الجنوبية، فأستراليا في المركز الثامن والمملكة المتحدة تاسعاً، وبروناي دار السلام في المركز العاشر.