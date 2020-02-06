41 % من الوحدات المبيعة في دبي 2019 دون المليون

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

كشفت «داتا فايندر»؛ منصة البيانات والتحليلات الدقيقة التابعة لمجموعة «بروبرتي فايندر» تسجيل 15516 صفقة عقارية سكنية لم تتجاوز قيمتها مليون درهم في دبي خلال عام 2019؛ أي بنسبة 41% من إجمالي 37788 صفقة سكنية شهدتها المدينة خلال العام ذاته. ويُمثل ذلك تحولاً كبيراً في السوق العقارية في دبي التي لطالما تمحورت عمليات الشراء فيها على الشريحة الفاخرة من العقارات. وتشتمل أغلبية عمليات الشراء التي تشهدها العقارات ضمن هذه الشريحة السعرية عادة، على وحدات الاستوديو والشقق المكونة من غرفة نوم واحدة.

يلجأ العديد من الراغبين في امتلاك منزلهم الأول عادة، إلى شراء تلك العقارات التي لا تتجاوز قيمتها مليون درهم، لا سيما أن دبي توفر مجموعة كبيرة من الوحدات السكنية ضمن هذا النطاق السعري في الوقت الراهن. كما يمكن للمستثمرين الاستفادة من كثير من الصفقات المربحة في حال رغبتهم في الاستثمار في تأجير الشقق بهذه القيمة؛ إذ تعتبر أسعار الشراء والدفعات الأولى عند هذا المستوى ميسرة ومقبولة، وقد تتراوح عائداتها بين 8 و10% عند إبرام الصفقة الصحيحة.



إكسبو2020



وفي هذا الصدد قالت لينيت عباد، مديرة قسم الأبحاث والبيانات لدى «بروبرتي فايندر»: «شهدنا خلال النصف الثاني من العام المنصرم وجود زيادة في نشاط المستثمرين ممن يقومون بشراء وحدات الاستوديو والشقق المكونة من غرفة نوم واحدة، ويعود ذلك إلى تحضيرات إطلاق حدث «إكسبو 2020» الهادفة إلى الاستفادة من إيرادات الإيجار».

وتجدر الإشارة إلى حدوث نقلة نوعية من حيث توجه شركات التطوير العقاري إلى بناء العقارات معقولة التكلفة، والتي لا تتجاوز قيمتها مليون درهم ضمن مساعيها الرامية إلى تلبية معدلات الطلب الكامن، التي تشهدها سوق الشريحة متوسطة الدخل.

وعلاوة على ذلك، بدأت هذه الشركات بتقديم خطط سداد تنافسية، وغيرها من الحوافز التي من شأنها إتاحة هذه الوحدات أمام المشترين من ذوي الدخل المتوسط.

وبحسب بيانات «داتا فايندر»، تضم قائمة المجمعات السكنية التي سجلت أعلى مستويات مبيعات الوحدات السكنية التي لا تتجاوز قيمتها مليون درهم خلال عام 2019، «قرية جميرا الدائرية» (1473 صفقة)، و«المدينة العالمية» (1426 صفقة)، و«ميدان» (1079 صفقة)، و«الخليج التجاري» (976 صفقة)، و«أبراج بحيرات جميرا» (887 صفقة)، علماً بأن السعر المتوسط لبيع عقار في «قرية جميرا الدائرية» عام 2019 بلغ نحو 586 ألف درهم إماراتي.

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بيع على المخطط



من ناحية أخرى شهدت دبي عام 2019 تسجيل 9044 عملية بيع على المخطط لوحدات لم تتجاوز قيمتها مليون درهم إماراتي. وفي سوق البيع على المخطط، استأثرت «ميدان» بأغلبية الصفقات ضمن هذه الشريحة السعرية (1040 صفقة)، بينما تلاها مجمع «دبي هيلز استيت» (812 صفقة)، و«قرية جميرا الدائرية» (783) و«الخليج التجاري» (768 صفقة)، و«دبي الجنوب» (689 صفقة). وبلغ المعدل المتوسط لأسعار بيع العقارات على المخطط في «ميدان» حاجز 605 دراهم،

بينما استأثر مشروع «عزيزي ريفييرا» بأغلبية عمليات البيع على المخطط التي شهدها مجمع ميدان ضمن فئة مليون درهم في عام 2019.

من جانبها شكّلت مشاريع السكن المشترك، من قبيل «سوسيو» و«كوليكتيف» و«كوليكتيف 2.0»، أغلبية عمليات البيع على المخطط تحت سعر مليون درهم في مجمع «دبي هيلز استيت».

أما في «دبي الجنوب» فقد سجلت مشاريع مثل «ماج 5 بوليفارد»، و«ماج 5» و«إعمار الجنوب»، معظم صفقات البيع على المخطط تحت حاجز مليون درهم.

السوق الثانوية

شهدت السوق الثانوية 6472 صفقة عقارية تحت حاجز مليون درهم إماراتي في عام 2019. واستأثرت «المدينة العالمية» بأغلبية الصفقات المماثلة (1128 صفقة) في السوق الثانوية، بينما تلتها «قرية جميرا الدائرية» (690 صفقة)، و«الفرجان» (507 صفقات)، و«مدينة دبي الرياضية» و«دبي مارينا» (469 صفقة).

وبلغ السعر المتوسط للعقار الجاهز في «المدينة العالمية» خلال العام الماضي حاجز 313 ألف درهم.



بيع على المخطط



شهدت دبي عام 2019 تسجيل 9044 عملية بيع على المخطط لوحدات لم تتجاوز قيمتها مليون درهم إماراتي. وفي سوق البيع على المخطط، استأثرت «ميدان» بأغلبية الصفقات ضمن هذه الشريحة السعرية (1040 صفقة)، بينما تلاها مجمع «دبي هيلز استيت» (812 صفقة)، و«قرية جميرا الدائرية» (783) و«الخليج التجاري» (768 صفقة)، و«دبي الجنوب» (689 صفقة). وبلغ المعدل المتوسط لأسعار بيع العقارات على المخطط في «ميدان» حاجز 605 دراهم،

بينما استأثر مشروع «عزيزي ريفييرا» بأغلبية عمليات البيع على المخطط التي شهدها مجمع ميدان ضمن فئة مليون درهم إماراتي في عام 2019.

من جانبها شكّلت مشاريع السكن المشترك، من قبيل «سوسيو» و«كوليكتيف» و«كوليكتيف 2.0»، أغلبية عمليات البيع على المخطط تحت سعر مليون درهم إماراتي في مجمع «دبي هيلز استيت».

أما في «دبي الجنوب» فقد سجلت مشاريع مثل «ماج 5 بوليفارد»، و«ماج 5» و«إعمار الجنوب»، معظم صفقات البيع على المخطط تحت حاجز مليون درهم إماراتي.