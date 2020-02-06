شكرا لقرائتكم خبر عن «دبي للتأمين» توزع 35 فلساً بعد قفزة 50% في الأربـاح والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قفزت أرباح شركة «دبي للتأمين» 49.76% إلى 75.64 مليون درهم خلال عام 2019، مقابل أرباح بقيمة 50.507 مليون درهم في الفترة المقابلة من عام 2018.

وأوصى مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 35% من رأس المال.

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