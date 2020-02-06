«مواصفات» تنظم اجتماع «التجمع الخليجي للمترولوجيا»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:”الخليج 365”

استضافت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس (مواصفات) في العاصمة أبوظبي، الأربعاء 5 فبراير 2020، الاجتماع الثاني لرؤساء وأمناء اللجان الفنية الخليجية للمترولوجيا التابعة للتجمع الخليجي للمترولوجيا، بحضور خبراء وأخصائيين في مجال القياس والمعايرة من منتسبي المعاهد الوطنية للقياس في دول الخليج العربي.

وتتولى دولة الإمارات رئاسة وأمانة خمس لجان فنية خليجية من مجموع سبع لجان، استناداً إلى الإمكانيات الكبيرة التي تمتلكها الدولة، على مستوى القدرات البشرية والكفاءات المتخصصة في هذا المجال.

دور إماراتي

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وأكد عبدالله عبد القادر المعيني، مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس (مواصفات)، أن دولة الإمارات ترحب بالخبراء والمتخصصين الخليجيين في مجال القياس والمعايرة، لما لهذا التجمع الإقليمي المهم من أهداف إيجابية ستنعكس على دعم جهود هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس (مواصفات)، في تطوير برامج التقييس العلمية، ونشر إمكانيات القياس والمعايرة الوطنية على المستوى الدولي.

ونوه بموقع دولة الإمارات في هذا القطاع المهم، حيث تعد الدولة الأولى إقليمياً في نشر إمكانيات القياس الوطنية والاعتراف بها من كافة الدول الأعضاء في المكتب الدولي، فيما يأتي هذا الإنجاز بعد تحقيق نتائج متميزة في دقة القياسات، باختبارات المقارنات البينية لمجالات الكتلة والضغط والأبعاد والحرارة، والقياسات الكهربائية التي بلغ عددها 18 برنامجاً، مع أفضل المعاهد الوطنية العالمية في علم القياس.

وشرح أن دولة الإمارات خطت خطوات واسعة نحو الريادة عالمياً في هذا القطاع، حيث انضمت رسمياً إلى اتفاقية المتر عام 2014، وإلى اتفاقية الاعتراف المتبادل بنتائج القياس والمعايرة مع المكتب الدولي للأوزان والمقاييس (BIPM)، كما تم اعتماد المعهد الوطني للقياس عام 2015.

وتابع: «تشارك «مواصفات» بشكل لافت في أنشطة المكتب الدولي للأوزان والمقاييس، حيث كانت من ضمن 20 دولة شاركت في التصويت على تحديث وحدات النظام الدولي للقياس، والذي يعتبر الحدث الأبرز في علم القياس منذ تأسيس النظام الدولي للوحدات عام 1875، وتضمن هذا التحديث إعادة تعريف أربع وحدات أساسية من أبرزها وحدة قياس الكتلة (الكيلوجرام)».

خطط 2020

وقالت المهندسة أمينة زينل، مديرة إدارة المقاييس في هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس (مواصفات)، إن أجندة الاجتماع تتضمن تقييم أعمال اللجان وإنجازاتها خلال الفترة الماضية، ومراجعة خطط العمل المقرر تنفيذها خلال العام الجاري، والتي تتضمن برامج تطوير متعددة في مجال القياسات الدقيقة، كما تتضمن الاطلاع على تقرير التجمع الخليجي للمترولوجيا لعام 2019، وتقارير المشاركة في اللجان الفنية التابعة للمكتب الدولي للأوزان والمقاييس (BIPM)، إضافة إلى استعراض ومراجعة أدلة العمل للجان الفنية المترولوجية.

وأوضحت أن اللجان الفنية الخليجية في مجال المترولوجيا تضم سبع لجان، هي اللجنة الفنية لقياسات الكتلة، واللجنة الفنية لقياسات الأبعاد، واللجنة الفنية للقياسات الكهربائية، ولجنة الجودة في المترولوجيا، واللجنة الفنية لقياسات الضوء والإشعاع، واللجنة الفنية الخليجية للقياسات الكيميائية، واللجنة الفنية الخليجية للقياسات الحرارية، حيث تتولى دولة الإمارات رئاسة وأمانة خمس لجان منها.